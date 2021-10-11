Мнение: Я черный хоббит, и это прекрасно

Новости толерантного Средиземья.

В сериале "Властелин колец", который снимает студия Amazon, хоббиты перестанут быть исключительно белыми, как это было в знаменитых трилогиях Питера Джексона. В нем также будет сделан акцент на новый "сильных женских персонажах". Об этом рассказал участник проекта, британский актер Ленни Генри.

"Я черный хоббит, и это прекрасно. Как известно, это приквел к эпохе, которую мы видели в фильмах, речь о ранних днях Шира и мира Толкиена, поэтому мы коренное население этой земли, мы хоббиты, но нас называют Мохноногами, мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть. Это совершенно новый набор приключений, упоминающих происхождение разных персонажей, и на то, чтобы рассказать эту историю, уйдет не менее десяти лет. Потому что она основана на "Сильмариллионе", в котором есть указания на то, что произойдет дальше в этом мире во второй и третьей эпохе. Полагаю, что сценаристам очень забавно собирать сведения в нечто очень захватывающее. К тому же, в этом проекте очень сильное женское присутствие, в этой версии истории будут женщины-герои, они будут обычными людьми, как обычно", – прокомментировал он.

Напомним, что "Властелин колец" считается самым дорогим сериалом в истории.

https://www.kinonews.ru/news_102861/ – цинк

Пока не раскрыто, кто из героев будет геем, кто трансгендером, а кто по ходу сюжета станет сильной и независимой женщиной.

Саурон само собой будет белым абьюзером-расистом пристающим к сильным и независимым эльфийским женщинам.

А ведь лет 10 назад Толкиена обвиняли в том, что его книги расистские и сексистские – мол там нет негров и мало сильных женских персонажей. Но теперь проблема решена "Властелин колец" снимут как надо.

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