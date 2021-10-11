Мнение: День сурка?

Общество ДОСААФ стремительно отреагировало на трагедию в Татарстане, где сегодня погибли 16 человек – парашютисты и летчики: «По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования».

отсюда

ДОСААФ уже принимало точно такое же решение. Совсем недавно, 19 июня. После крушения L-410 в Кемеровской области, у деревни Журавлев. На борту того самолета так же находились парашютисты. В той катастрофе погибли четыре человека. Еще один парашютист скончался через несколько дней в больнице.

отсюда

Но уже 1 июля полеты L-410 были возобновлены….

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