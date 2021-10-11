 

В Сочи парашютисты установили мировой рекорд массового бейс-прыжка

11.10.2021, 4:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Скайпарке Сочи парашютисты обновили мировой рекорд массового бейс-прыжка, одновременно прыгнув группой из 28 человек с подвесного пешеходного моста.

«С самого длинного в РФ подвесного пешеходного моста одновременно прыгнули 28 парашютистов. Таким образом, обновлен мировой рекорд, поставленный в 2019 году. Это было страшно красиво», – сообщили на странице парка в Instagram, передает ТАСС.

Уточняется, что фестиваль бейсджампинга проводится в восьмой раз.

Ранее сообщалось, что австралийка Кэйли Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине, показав время 57,45 секунды.



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