 

Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты

11.10.2021, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕсли к декабрю Конгрессу не удастся согласовать очередное повышение потолка госдолга, то Соединенные Штаты могут столкнуться с финансовым кризисом, будет подорван статус ценных бумаг Минфина США, а также доллара как мировой резервной валюты, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

Глава Минфина США выразила мнение, что «первостепенная задача [Конгресса] – это повысить потолок госдолга» Соединенных Штатов, поскольку «это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для того, чтобы обеспечить финансирование прежних инициатив Конгресса». Неудача в согласовании повышения лимита госдолга грозит, по словам Йеллен, задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей, передает ТАСС.

«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина – самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», – продолжала Йеллен, подчеркнув, что «на кону стоит слишком многое». «Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», – сообщила министр финансов в эфире телеканала ABC.

В прошлую пятницу Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. Американская администрация призывала Конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга, предупредив, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / В МОН Украины назвали дату регистрации на пробное ВНО–2021

06.07 / В РФ решили позволить женщинам быть авиамеханиками

24.09 / Таяние антарктических льдов стало необратимым процессом

29.08 / ЕС призвал Минск освободить всех задержанных журналистов

10.03 / Когда простому россиянину объяснят, сколько взято из карманов у каждого за имперские понты в виде Крыма, он скажет: “Верните обратно!” – Шендерович

23.09 / Бомбардировщики Ту-22 выполнили бомбометание на учениях в Белоруссии

24.07 / Немецкий эксперт – Германия должна помочь Украине стать поставщиком «чистой» энергии

19.12 / Глава Минфина рассказал, выполнит ли Украина госбюджет на 2020 год

12.08 / Шойгу анонсировал строительство суворовского училища в Иркутске

05.07 / “Не было бы “ДНР”, и соответственно “ЛНР”. Это грызет внутри”. Ярош заявил, что добровольцы в 2014 году могли отбить Донецк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика