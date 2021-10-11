Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты

Если к декабрю Конгрессу не удастся согласовать очередное повышение потолка госдолга, то Соединенные Штаты могут столкнуться с финансовым кризисом, будет подорван статус ценных бумаг Минфина США, а также доллара как мировой резервной валюты, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

Глава Минфина США выразила мнение, что «первостепенная задача [Конгресса] – это повысить потолок госдолга» Соединенных Штатов, поскольку «это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для того, чтобы обеспечить финансирование прежних инициатив Конгресса». Неудача в согласовании повышения лимита госдолга грозит, по словам Йеллен, задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей, передает ТАСС.

«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина – самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», – продолжала Йеллен, подчеркнув, что «на кону стоит слишком многое». «Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», – сообщила министр финансов в эфире телеканала ABC.

В прошлую пятницу Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. Американская администрация призывала Конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга, предупредив, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.