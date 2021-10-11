 

Мнение: О том, как Хрущев на***л всю Америку

11.10.2021, 4:12, Разное
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Эта реальная #история началась после смерти Иосифа Сталина. К тому времени у #СССР уже была атомная бомба и полным ходом шло создание водородной. Но гонка вооружений шла не только по мощности оружия массового поражения. И вот руководство компартии во главе с Никитой Хрущевым поставило конструкторам задачу создать не просто ракету, а целый ракетный комплекс, способный поражать различные типы воздушных целей на дальности до 160 км в диапазоне высот 5—20 км при скорости полёта цели 1000—2000 км/ч, при этом обеспечить одновременный обстрел 10 целей.

Это сейчас, когда микропроцессоры встраивают даже в утюги, кажется, что ТЗ было не суперсложным. А тогда даже «малые» ЭВМ выпускались на радиолампах и занимали несколько шкафов. Но партия сказала «Надо!». И за решение задачи взялся знаменитый авиаконструктор Семён Лавочкин…

Забегая вперёд, у него ничего не получилось. Проект, получивший кодовое название «Даль», не взлетел во всех смыслах. А после смерти Семёна Лавочкина в 1960 году приоритет был отдан комплексу С-200 (хотя и тот появился уже во второй половине 1960-х).

Но «Даль» не пропала даром. Во-первых, все наработки, полученные в ходе работ над «Далью», были использованы в рамках других советских проектов комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. А во-вторых

Макеты ракет ЗРК «Даль» по личному указанию Никиты Хрущева стали появляться на военных парадах на Красной площади. Одновременно была организована утечка информации о проектных возможностях комплекса, выданных за реально достигнутые. А под Ленинградом были построены боевые позиции для «Дали», для чего построили дороги, снесли дома, в общем, затраты были колоссальнейшие.

Но американцы поверили!

И убедившись в «реальности» страшного оружия русских, потратили десятки миллиардов долларов, чтобы разработать систему преодоления этого комплекса. А ракета даже не летала!

Кажется, нынешний российский президент Владимир #Путин напугавший мир гиперзвуковой ракетой и ядерной торпедой, просто сплагиатил приём у Никиты Хрущева?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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