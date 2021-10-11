Россия — ыштым хубыба!

Дружба народов от Физраствора в «Новой газете».

Ложь и лицемерие наших так называемых «партнеров» не смогут ослабить Россию. Мы черпаем свою силу в дружбе с народами, с которыми говорим на одном языке, языке сотрудничества, прогресса и процветания.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

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