 

Россия — ыштым хубыба!

11.10.2021, 4:10, Разное
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Дружба народов от Физраствора в «Новой газете».

Ложь и лицемерие наших так называемых «партнеров» не смогут ослабить Россию. Мы черпаем свою силу в дружбе с народами, с которыми говорим на одном языке, языке сотрудничества, прогресса и процветания.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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