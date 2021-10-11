Старательный Ксюндель на льду – Личное мнение

Я совершенно не удивлена тому, что корявая Бородина хуже всех катается в «Ледниковом периоде».

Танцевать на льду — это вам не отираться лобком о бревно Дома 2 или о пах шашлычника в кальянной.



Фото: Соцсети

Впрочем, меня заинтересовали не плохие оценки Бородиной, а кое-что другое.

Хорошенькая до невозможности Алина Загитова, пожалев деревянную Бородину, назвала её старательной, а также поинтересовалась у бедного Димы Соловьёва, как тот справляется с комплексами Ксении. Спросила, конечно, не в лоб, а вежливо.

Меня поразила реакция тётушки Бородиной. Как можно дожить до почти 40 лет, проработать половину из них в ящике и так и не научиться владеть своим, пусть и грубым, но всё же лицом!

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Как же молниеносно заледенел взгляд и без того недобрых глаз этой густо накрашенной женщины Какая колючая неприязнь обиженки застыла на её широкоформатном лице! Как же отчаянно хотелось Ксении ответить Алине, но нельзя: всё-таки лёд на Первом — это не лобное место на Пятнице.

Видно, что Бородиной неприятна и сама Загитова, и вся эта ситуация, в которой Ксения, в прямом смысле слова, хуже всех.

Это вам не матроной на бревне важно сидеть и на не самую умную молодёжь орать. Это стоять навытяжку перед молодой, красивой, титулованной спортсменкой и обтекать, пусть и не осознавая своим невеликим умом, но вялой жопой чувствуя точно всё своё жалкое положение на фоне юных, сильных, успешных, а ещё и вдобавок красивых.

Что-то так жалко Ксюнделя стало. А вам?

Давайте все вместе скажем ей что-нибудь хорошее?

Начну: Ксюш, ты хоть и хуже всех катаешься, но очень старательная. Не сутулься только.

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