 

Источник: Собчак требовала от водителей выезжать на встречку

11.10.2021, 3:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТелеведущая Ксения Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в окружении журналистки.

«Ксения постоянно перемещается между съемками и встречами, часто опаздывает. Поэтому водителям приходилось нарушать, чтобы она успевала. Что приводило к ДТП», – отметил газете ВЗГЛЯД источник. 

По его словам, до этого обходилось без жертв, а Собчак удавалось решить вопрос на месте. Одно из таких происшествий случилось в центре Москвы. Тогда водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Собчак сразу предложила пострадавшему водителю компенсацию – и ситуацию удалось замять.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. 

На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)



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