 

Медведев счел переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными

11.10.2021, 3:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.

«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в статье Медведева, опубликованной в газете «Коммерсант».

«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в Нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – отмечает он.

По мнению зампреда Совбеза, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.

«А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», – говорится в статье.

«Таким «партнерам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», – полагает Медведев.

«Нынешний президент этой измученной страны (Украины) – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в РФ и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию», – отметил Медведев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский «по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».

В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.



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