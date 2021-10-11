Китай обвинил Индию в выдвижении нереалистичных требований о границе

Командование индийских ВС создает трудности для продвижения переговоров с КНР по пограничным вопросам, выдвигая «нерациональные и нереалистичные требования», сообщил официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лун Шаохуа.

«Индия продолжает выдвигать нерациональные и нереалистичные требования, создавая трудности для продвижения переговоров», – приводит выдержку из заявления ТАСС.

По его словам, Пекин «прилагает огромные усилия для снижения напряженности на китайско-индийской границе». «В ходе консультаций КНР стремится сохранить межгосударственные и межармейские отношения с Индией», – сказал Лун Шаохуа.

Он подчеркнул, что Китай намерен «твердо отстаивать национальный суверенитет» и надеется, что Индия «не будет руководствоваться неверными оценками». «Индийская сторона должна проявить искренность и предпринять реальные шаги для того, чтобы мы могли сообща обеспечить мир и безопасность в приграничном регионе», – добавил официальный представитель.

В воскресенье индийский телеканал NDTV сообщил, что в ходе 13-го раунда переговоров с Китаем по пограничным вопросам Индия потребовала скорейшего завершения развода войск в области Ладакх. Консультации прошли на китайской стороне в районе пограничного пункта Чушул-Молдо и длились около восьми с половиной часов.

В феврале Индия и Китай завершили разъединение сил у высокогорного озера Пангонг в пограничном регионе Ладакх. Обострение ситуации в Ладакхе произошло в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг возник ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Индия перебросила в регион около 50 тыс. солдат и разнообразную военную технику. Китай развернул равное количество сил. В начале февраля стороны сообщили об отводе сил от берегов озера Пангонг.

Напомним также, в конце сентября Австралия, Индия, США и Япония решили объединить усилия для преодоления ключевых вызовов современности и продвижения общей повестки для регионов Индийского и Тихого океанов. Лидеры «четверки» договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. «Четверка» также договорилась о координации усилий и согласованности действий в регионе.

Китай призвал QUAD не вносить разлад в отношения Пекина со странами региона. Китай также решил укрепить позиции в Восточном Ладакхе и создать военную инфраструктуру на границе с Индией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен.