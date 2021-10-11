Мнение: Смерть белорусского айтишника. Версия Невзорова

Тут, оказывается, Невзоров, выступая на Эхе, выдвинул весьма правдоподобную версию недавнего убийства “при задержании” белорусского айтишника. Невзоров неожиданно вспомнил то время, когда он еще сам был репортером “криминальной хроники”, и догадался поставить крайне острые вопросы, а также – взглянуть на ситуацию с “белорусскими арестами” в более широком контексте.

Для тех, кто любит читать, а не слушать – распечатка (холодок бежит за ворот в самом прямом смысле):

“Невзоров. Вот смотрите, когда была эта история жуткая с минским айтишником, который вздумал сопротивляться и принял, в общем, мужскую героическую смерть в битве с гэбистами Лукашенко, ведь никто не обратил внимание на то, что этот айтишник по сути своей ботан ботаном абсолютный. Зажиточный, благополучный, чистенький, со связями, роскошной послужной, с высоченной зарплатой, счастливый в личной жизни, умный, никогда ни за что вообще не привлекавшийся, ни в чем не замеченный, даже у него нет ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения. Он чужд не то что терроризма, а даже и словесного экстремизма… почему он начал стрелять? Почему он начал так решительно стрелять, будучи эталоном благополучного, благонамеренного гражданина? Что он знал? И это, кстати говоря, отчасти содержится в видео. Потому что мы видим, что это лукашенковское гестапо в курточках, маечках и спортивных костюмах, а не в броне, как полагается ездить на задержание.

Нам объясняли, вот «таракан», в частности, объяснял, что народ нервничает, когда видит людей в полной выкладке, в бронежилетах и касках. Нет, дело было не в этом. Нет, дело в том, что наш айтишник знал, что рядом парк. И понятно, что уже освоена некая метода вешанья людей без суда и без следствия. И это не слова. Потому что просто никто не сопоставил факты, почему-то все поленились кроме меня это сделать. И вы посмотрите, к чему приводит близость парков.

Шишмаков Константин , директор музея рядом с Минском. Он отказался делать вброс на выборах. Через два дня его обнаруживают повешенным в парке. Узел для повешения очень характерный, своеобразная синтетическая веревка.

Никита Кривцов , активист, весельчак, заводила протестных настроений. Всегда безоружный, всегда любимый теми, кто вокруг. Похищен, повешен в лесопарке под Минском. Тип узла абсолютно такой же. Веревка такого же цвета и такого же состава.

Виталий Шишов , глава волонтерского движения в Киеве, который оказывал помощь беженцам из Беларуси, помощь в размещении. Похищен. Повешен в лесопарке. И опять мы видим тот же самый знакомый узел и предельно знакомую веревку.

Может быть, этот айтишник, он тоже все – не я первый сопоставил – понимал, и понимал, что эти спортивные костюмы – знак того, что его повезут даже не на Окрестина, а повезут в лесопарк.

О.Журавлева― Интересная версия, Александр Глебович. Думать об этом страшно”.

Версия, в самом деле, более чем интересная. И она действительно многое объясняет – в частности, и то, почему белорусский бульбофюрер так озверел, что даже приказал выкрасть из Москвы журналиста КП, посмевшего что-то написать об убитом “без согласования”. А также объясняет, почему айтишника пришли брать в спортивных костюмах, а не в брониках и и в форме. Если б пришли “по всей форме”, официально – люди б заметили, что айтишника брали “органы” – и тогда было бы странно сообщать, что он вдруг “повесился в лесопарке”. Как он оказался в лесопарке, если его арестовали у всех на виду?? Уж слишком торчали бы уши в таком случае.

А парень вдруг стал отстреливаться, да еще снимать всё задержание на видео – такой план сорвал..!

Для нас вся эта история более чем поучительна – она показывает, до какой степени быстро проходит деградация в государстве. Ведь все эти повешения случайных людей, которые просто подвернулись под руку – это ж даже не сталинский СССР. Это уже в чистом виде Зимбабве. Это Гаити. И ведь мы – движемся ровно в эту же сторону…

КОГО УБИВАЛИ: убитого звали Зельцер Андрей Юрьевич, ему было 32 года, работал в EPAM Systems. EPAM Systems — американская ИТ-компания, специализируется на производстве ПО и консалтингу.

EPAM Systems — американская ИТ-компания, основанная в 1993 году. Производитель заказного программного обеспечения, специалист по консалтингу, резидент Белорусского парка высоких технологий. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания, а её отделения представлены более чем в 30 странах мира. Компания EPAM была основана в 1993 году двумя одноклассниками Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером. Название компании происходило от «Effective Programming for America».