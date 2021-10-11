 

Харитонов день: приметы и традиции 11 октября

11.10.2021, 3:02, Разное
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11 октября церковь вспоминает святителя Харитона Исповедника, епископа. При жизни он перенес много страданий, особенно во время гонений на христиан. Он построил Иерихонский и Сукийский монастыри и провел последние годы жизни недалеко от них.

Что нельзя делать в Харитонов день?

Сегодня советуют не выходить из дома, так как есть большая вероятность, что тебя сглазят. Желательно покидать жилье только при крайней необходимости. Если ты все-таки оказался на улице, то нужно постараться не пересекаться взглядами с кареглазыми людьми, потому что они могут навести порчу.

По этой же причине 11 октября лучше не выметать мусор. Единственное, что точно разрешено – это безделие. Верующие советуют в этот день отдохнуть от всех дел и посидеть дома.

Приметы

В Харитонов день можно определить, какой будет зима. Если ветер северный, значит будет очень холодно, а если ветер западный, то зима окажется снежной. Если зайцы все еще линяют в середине октября, значит зима пока не торопится и придет чуть позже, чем обычно.

Рожденные 11 октября

Люди, которые родились в этот день, считаются очень самостоятельными. Благодаря своему трудолюбию они могут добиться всего, чего захотят. Также они мастера на все руки.



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