 

ДОСААФ приостановил полеты самолетов L-410 после крушения в Татарстане

11.10.2021, 2:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДОСААФ РФ приостановил полеты L-410 в аэроклубах до тех пор, пока не будут выяснены причины крушения самолета этого типа в Татарстане, сообщили в пресс-службе ДОСААФ.

Как информирует «Интерфакс», решение принято по указанию председателя организации Александра Колмакова.

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя.

Напомним, 12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, включая экипаж. Четверо из них погибли, остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Главред портала Avia.Ru Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолет модели L-410 является лучшим в региональном сегменте и замены ему нет. 

В июне самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. При крушении погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Пилотировал самолет глава местной ассоциации парашютного спорта, опытный летчик-инструктор Александр Шейкин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).



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