Анонсирована встреча Путина с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.

«Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны… В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном», – рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября.

Накануне Пашинян заявлял, что стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении.