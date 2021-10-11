 

Анонсирована встреча Путина с Пашиняном

11.10.2021, 2:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.

«Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны… В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном», – рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября. 

Накануне Пашинян заявлял, что стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении. 



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