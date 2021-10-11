Собчак обвинила недругов в попытке сделать из нее «нового Ефремова»

Телеведущая Ксения Собчак выступила с утверждением, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать «нового Ефремова».

«По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов (…), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

«Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих [выявили] сотрясение [мозга]. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что [в день аварии] мы «гнали», чтобы успеть [на самолет] и расписанную хронологию [событий] – тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго – ну проследите наш путь полностью по времени, посмотрите, как мы там пришибленно спокойно сидели (…) от того, чего избежали, найдите какие то записи разговоров на камерах наблюдения про то, как обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да?», – написала Собчак.

«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой (…) дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к [пострадавшим] людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и (синоним слова «ничего» – прим. ВЗГЛЯД) не сделала» – это не конструктивно, это бредово», – считает Собчак.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.

Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.