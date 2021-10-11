Анонсирована встреча Лаврова с Вучичем

Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье вечером в Белграде проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«Встреча с президентом Вучичем состоится сегодня вечером», – приводит сообщение РИА «Новости».

Российский министр посещает Сербию 10-11 октября. В понедельник он примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

Ранее Лавров рассказал об обновлении Концепции внешней политики России.