 

В МИД оценили ситуацию с ценами на газ в Европе

11.10.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСитуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«[Президентом РФ Владимиром Путиным] Газпрому было рекомендовано проявлять больше гибкости. И что-то заставляет меня думать, что Газпром прислушается», – приводит ТАСС слова Чижова, сказанные дипломатом в интервью Financial Times.

Постпред РФ при ЕС отметил, что Москва не заинтересована в скачках газовых цен, так как это создает нестабильную обстановку на рынке углеводородов.

Российский дипломат отверг обвинения в том, что РФ целенаправленно спровоцировала дефицит газа в Европе. При этом он отметил, что решение ЕС относиться к РФ как к геополитическому противнику не способствует диалогу с Москвой. «Суть вопроса в формулировках. Если заменить «противника» на «партнера», то все будет решаться проще. <…> Когда ЕС проявит достаточно политической воли, чтобы это сделать, то там знают, где нас найти», – подчеркнул дипломат.

По словам Чижова, наблюдающиеся сейчас в Европе проблемы с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику. В условиях спотового рынка европейские энергетические компании, по его словам, сокращают закупки, ожидая снижения цен. «Долгосрочные контракты [на поставки газа в Европу] … обеспечивали надежность поставок, стабильность объемов и цен. А затем появилась исходящая от Брюсселя идея о том, что систему надо поменять, – отметил Чижов. – Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, а в других от них мало проку. Ситуация может меняться, и она изменилась».

По его словам, в ЕС также недооценивают ту роль, которую газ продолжит играть в Европе в качестве энергоносителя на фоне продолжающегося развития зеленой энергетики. «Пока человечество не найдет способ хранить большие объемы электроэнергии, ветряки и солнечные панели не будут играть определяющей роли», – отметил Чижов.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».



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