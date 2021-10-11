Психолог предложила бороться с осенней хандрой при помощи яркого гардероба

Осень не зря называют тоскливой порой. Увядание природы наполняет человека грустью, вызывает печальные думы, погружает в уныние. Чтобы побороть осеннее настроение, психолог Вера Густодымова предлагает носить в эту пору яркую одежду.

Мнение специалиста

Доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ Вера Густодымова считает, что в осеннее время, когда день становится короче, у людей может развиться состояние, напоминающее депрессию. Она подчеркивает, что на самом деле так называемая осенняя хандра депрессией не является и не стоит путать эти два понятия. По словам психолога, то, что мы испытываем осенью, – нормальное для человека явление. Дело в том, что невозможно всегда быть на подъеме, и смена сезонов – прекрасный повод дать себе передышку.

Что предлагает психолог

В первую очередь она советует изменить гардероб и ярко украсить квартиру для улучшения настроения. Ношение яркой одежды и наполнение дома яркими элементами – эффективные способы борьбы с унынием.

Но это еще не все. В. Густодымова предлагает совершать прогулки в солнечные дни и хорошо высыпаться. Она обращает внимание на необходимость больше общаться с близкими и выделять время на занятия творчеством. При этом психолог не рекомендует принимать лекарства.

Для улучшения настроения врачи советуют есть арахис. По мнению ученых из Университета Барселоны, этот продукт полезен для головного мозга и способствует снижению стресса.

Что носить осенью для поднятия настроения

Ученые пришли к выводу, что одежда, которую человек носит, влияет на его настроение и поведение. Например, яркие предметы гардероба делают людей счастливее. Самые лучшие цвета для поднятия настроения в осенне-зимнюю пору – это флуоресцентный желтый, цвет фуксии, оранжевый, травяной зеленый. К тому же в этом году такие цвета и их сочетания в тренде.