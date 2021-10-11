На западе Москвы столкнулись пять машин

Пять машин столкнулись в Москве на улице Нижние Мневники, движение на месте ДТП ограничено, информирует департамент транспорта столицы.

«На улице Нижние Мневники (перед с пересечением с проездом Главмосстроя) столкнулись пять автомобилей. Движение свободно по одной полосе из трех», – сообщили в Telegram-канале дептранса.

Водителям рекомендуют объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. Находившаяся в салоне Volkswagen 35-летняя женщина погибла на месте. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.