 

В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США

11.10.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия не ведет военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США не имеют оснований, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты Apache и скоро создадут свою лучшую технику.



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