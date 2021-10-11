В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США

Россия не ведет военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США не имеют оснований, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты Apache и скоро создадут свою лучшую технику.