Россия призвала Запад отреагировать на заявление об объединении Косова и Албании

Москва считает абсолютно неприемлемым заявление премьера Албании Эди Рамы об объединении страны с Косово и рассчитывает на адекватную реакцию западных «опекунов» проекта косовской «государственности» на заявления Тираны, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе», – приводит текст заявления Захаровой ТАСС.

«Рассчитываем на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской «государственности» на эту откровенную провокацию. Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией «сербского мира», – подчеркивается в комментарии.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ЕС выполнять обязательства по «Брюссельскому» соглашению о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Кроме того, в воскресенье Лавров призвал США использовать свое влияние на Приштину для обеспечения переговорного процесса с Белградом.

Напомним, в конце сентября Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове. Стороны договорились, что силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косово приштинский спецназ. 2 октября военнослужащие Польши и Италии в составе контингента НАТО прибыли к КПП «Ярине» на севере Косово.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро. РФ призвала НАТО и ЕС убедить Приштину отозвать войска с севера Косово.

Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.