 

Победителем Лиги наций УЕФА стала сборная Франции

11.10.2021, 0:42, Новости дня
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Первыми забили испанцы, это сделал на 64-й минуте Микель Оярсабаль.

Французы сравняли счет уже через две минуты, точный удар нанес Карим Бензема.

Решающий мяч забил на 80-й минуте Киллиан Мбаппе.

Итоговый счет – 2:1 в пользу сборной Франции.

В матче за третье место Италия на своем стадионе в Турине обыграла Бельгию с тем же результатом 2:1. У итальянцев забивали Николо Барелла (46-я минута) и Доменико Берарди (65-я минута, с пенальти), у бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе (86-я минута).

Это был второй розыгрыш Лиги наций УЕФА. Сборная Украины прекратила борьбу на стадии группового турнира в высшем дивизионе после скандальной истории с игрой против Швейцарии, закончившейся техническим поражением украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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