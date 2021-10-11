Победителем Лиги наций УЕФА стала сборная Франции
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Первыми забили испанцы, это сделал на 64-й минуте Микель Оярсабаль.
Французы сравняли счет уже через две минуты, точный удар нанес Карим Бензема.
Решающий мяч забил на 80-й минуте Киллиан Мбаппе.
Итоговый счет – 2:1 в пользу сборной Франции.
В матче за третье место Италия на своем стадионе в Турине обыграла Бельгию с тем же результатом 2:1. У итальянцев забивали Николо Барелла (46-я минута) и Доменико Берарди (65-я минута, с пенальти), у бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе (86-я минута).
Это был второй розыгрыш Лиги наций УЕФА. Сборная Украины прекратила борьбу на стадии группового турнира в высшем дивизионе после скандальной истории с игрой против Швейцарии, закончившейся техническим поражением украинцев.
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