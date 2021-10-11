 

Свитолина пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе

11.10.2021, 0:42, Новости дня
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Седьмая ракетка мира из Украины играла с 40-й ракеткой мира Сораной Кырстей из Румынии.

Игра получилась равной, победительница определилась только на тай-брейке – на этом этапе лучшей была Свитолина.

Итоговый счет – 4:6, 6:4, 7:6.

Свитолина – последняя украинка, продолжающая борьбу за одиночный титул на турнире BNP Paribas Open. Ранее свои поединки проиграли Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катерина Козлова.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с победителем игры Жасмин Паолини (Италия) / Джесика Пегула (США).

Контекст:

Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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