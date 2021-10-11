Смешение кровных

«Инцест» по-полицейски: они уже друг у друга взятки берут.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Для тех, кто не в курсе, первым делом сообщим, что у нас в стране давно тлеет, но так и не затухает борьба с коррупцией. Надоела она всем до невозможности. Давно пора объявить, что эти бессмысленные столкновения прекращены ввиду примирения сторон. И назначить общий банкет за счет средств, изъятых при последнем обыске.

И вот есть повод. После того, что произошло в Йошкар-Оле, вполне можно переходить к банкету.

Эта информация требует развитого воображения и, наверное, будет лучше восприниматься по частям. В первой части расскажем, кто взял взятку. Тут ничего особенного: взятку легким движением руки взял ответственный сотрудник полиции, возглавлявший отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Йошкар-Оле.

Ну, бывает.

Борцы с коррупцией чутко улавливают шуршание купюр. Ткните пальцем в интернет и обнаружите уйму таких фактов.

За миллионную взятку задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. За организацию незаконного оборота промышленного золота взят под арест заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии. В подмосковных Химках… Да что тут рассказывать. Как говорится, далее — везде. И всегда. И за милую душу.

Быстрее переходим ко второй части. Кто же в Йошкар-Оле дал взятку борцу с коррупцией? Дал не кто попало, а человек, который до него возглавлял этот же грозный отдел. Вышел он на пенсию, но от дел, как оказалось, не отошел. И продолжал беспокоиться о такой сфере народного хозяйства, как игорный бизнес. И принес преемнику свои кровные, чтобы тот отвернулся от незаконного бизнеса и смотрел куда-нибудь в сторону.

Теперь включите воображение. Сидит в кабинете человек, который неутомимо борется с коррупционерами, сукиными сынами, мать их… И приходит к нему со взяткой другой человек, который еще недавно в этом же кабинете, не жалея себя, боролся с коррупционерами, сукиными сынами, мать их… Нет! Банкет, и только банкет! Не ждать же, когда один прокурор принесет взятку другому прокурору.

Минуточку!

Какой банкет, когда эта взятка, судя по уголовному делу, составила 10 тысяч рублей? При нынешних ценах этого и на легкий фуршет не хватит.

Обидно. Придется банкет отложить и продолжить унылую борьбу с коррупцией. Но что это? Новое сообщение. Все-таки добрались в Йошкар-Оле до игорного бизнеса. Пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл информирует, что будут судить полицейского — оперуполномоченного, оказывавшего этому теневому бизнесу услуги и набравшего за них взяток на 14 млн рублей. Ну, это другое дело. А то 10 тысяч! На тарталетки с тунцом.

Кто там поопытнее? Возьмите меню. Тут можно и без калькулятора сделать обширный заказ. И выпить стоя, помянув тех, кто ненароком сидит.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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