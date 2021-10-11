Двойное очищение и немного тональника: советы дерматологов, как сохранить здоровую кожу, когда долго носишь макияж

При регулярном выполнении макияжа здоровье кожи начинает ухудшаться, что приводит к тому, что образуются прыщи и начинаются воспалительные процессы. Причиной возникновения высыпаний являются различные токсичные компоненты косметики и неправильный уход за кожными покровами. Если нужно регулярно наносить макияж, то важно помнить некоторые советы дерматологов, чтобы кожа оставалась свежей и гладкой. Вот несколько полезных рекомендаций.

Использовать специальный тональный крем

Дерматолог Дэвид Лоршер рекомендует выбирать некомедогенный, гипоаллергенный или минеральный тональный крем, чтобы предотвратить возникновение высыпаний. Однако стоит помнить, что нет средства, которое поможет предотвратить образование акне.

Высыпания можно только лишь минимизировать. Важно выбирать продукт, который будет соответствовать состоянию кожных покровов.

Не стоит наносить тональный крем слишком толстым слоем

Дерматолог Крейг Остин говорит о том, что не стоит маскировать высыпания слишком толстым слоем тональной основы. Все применяемые косметические средства будут в той или иной степени влиять на процесс самовосстановления кожи и даже провоцировать аллергию.

Перед нанесением тонального крема стоит использовать специальные лекарственные средства для устранения прыщей. Если на лице есть открытые раны, то стоит отказаться от макияжа.

Умываться перед сном

Через поры выделяется пот и подкожный жир, помогающие устранять загрязнения, обеспечивать естественную влажность кожи и регулировать температуру тела. Если вы не будете снимать макияж, когда ложитесь спать, то поры будут легко закупориваться. Кожа в итоге начинает хуже дышать, снижается функция защитного барьера. В итоге поверхность кожных покровов становится темной, шероховатой и безжизненной.

Вечером выделяется намного больше подкожного жира, чем в остальное время дня. В сочетании с загрязнением и химическими веществами, содержащимися в косметике, создается идеальная среда для размножения и роста бактерий.

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Стоит провести двойное очищение кожных покровов, чтобы убрать пот, омертвевшие клетки и бактерии. Изначально нужно снять макияж, пока ватный диск не станет чистым. Затем использовать очищающее средство. После этого смыть все это водой на протяжении не менее 1 минуты.

Чистить кисти для макияжа

Рекомендуется проводить чистку кистей каждые 2-4 недели. На инструментах для макияжа скапливаются масла, косметика, пот и грязь. При чистке кистей нужно замочить их в теплой воде, чтобы растворить излишки косметики.

Если нет специального очищающего средства, то можно использовать разбавленный шампунь и очищающее средство. Затем нужно осторожно расчесать волоски на кисточке. Проще всего очистить спонжи при помощи нейтрального мыла или очищающего средства для лица.

Кисти и спонжи стоит хранить в герметично закрытом контейнере. Загрязнения из воздуха могут оседать на щетине инструмента и его поверхности.

Позволить коже дышать

Согласно мнению экспертов, цвет кожи улучшится, если перестать наносить макияж примерно 2 дня. Все это потому, что тональный крем обезвоживает кожные покровы и ухудшает их естественный цвет. Регулярный макияж забивает поры и препятствует проникновению кислорода.

Чтобы предотвратить возникновение проблем, стоит сократить нанесение макияжа, чтобы кожа успевала нормально восстановиться.