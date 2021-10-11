France 24 – США впервые проводят очные переговоры с талибами — но подчёркивают, что их правительство не признают

В столице Катара Дохе идут первые переговоры между представителями движения «Талибан»* и американскими дипломатами лицом к лицу, передаёт France 24. По данным канала, Вашингтон, который инициировал эту встречу для того, чтобы обеспечить ещё остающимся в Афганистане американцам и их афганским союзникам возможность покинуть страну, подчеркнул вместе с тем, что она не равнозначна признанию правительства талибов.

С момента, когда последний американский солдат покинул Афганистан, минуло лишь чуть более месяца — и США теперь впервые проводят переговоры лицом к лицу с новыми властителями этой страны, талибами*. Делегации с обеих сторон в эти выходные встретились в катарской Дохе. Вместе с тем в Госдепе США подчеркнули, что эта встреча не равнозначна официальному признанию Вашингтоном правительства талибов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПА США: Мы продолжаем чётко заявлять, что легитимность «Талибану»* придётся заслужить собственными шагами.

Вашингтон пытается получить от талибов гарантии того, что движение выполнит свои обещания и даст гражданам США, а также афганцам, сотрудничавшим с американскими военными, возможность покинуть страну. Из Афганистана до сих пор пытаются выбраться десятки американцев и тысячи афганцев, имеющих право на получение американских виз.

Американская делегация также желает, чтобы талибы открыли границы для доставки гуманитарной помощи, так как Афганистан столкнулся с жесточайшим экономическим кризисом.

Двухдневная встреча стартовала вскоре после теракта в городе Кундуз на севере Афганистана — там в результате взрыва приведённой в действие смертником бомбы в шиитской мечети погибли десятки человек. Теракт породил сомнения по поводу обещаний талибов снова обеспечить безопасную обстановку в стране, которая десятилетиями страдает от насилия.

МУЛАВИ ДОСТ МУХАММАД, глава службы безопасности «Талибана» в Кундузе: Обещаем нашим братьям-шиитам — впредь мы будем обеспечивать безопасность и такого с ними больше не произойдёт. Вся страна, в том числе мы и наши шейхи, скорбит вместе с ними.

Теракт в пятницу стал последним из целой серии атак, ответственность за которые взяло на себя местное ответвление группировки «Исламское государство»**. Эти непримиримые противники талибов после вывода американцами войск развернули целую кампанию терактов, пытаясь таким образом дестабилизировать новые власти Афганистана.

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.