 

France 24 – США впервые проводят очные переговоры с талибами — но подчёркивают, что их правительство не признают

11.10.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В столице Катара Дохе идут первые переговоры между представителями движения «Талибан»* и американскими дипломатами лицом к лицу, передаёт France 24. По данным канала, Вашингтон, который инициировал эту встречу для того, чтобы обеспечить ещё остающимся в Афганистане американцам и их афганским союзникам возможность покинуть страну, подчеркнул вместе с тем, что она не равнозначна признанию правительства талибов.

С момента, когда последний американский солдат покинул Афганистан, минуло лишь чуть более месяца — и США теперь впервые проводят переговоры лицом к лицу с новыми властителями этой страны, талибами*. Делегации с обеих сторон в эти выходные встретились в катарской Дохе. Вместе с тем в Госдепе США подчеркнули, что эта встреча не равнозначна официальному признанию Вашингтоном правительства талибов. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПА США: Мы продолжаем чётко заявлять, что  легитимность «Талибану»* придётся заслужить собственными шагами. 

Вашингтон пытается получить от талибов гарантии того, что движение выполнит свои обещания и даст гражданам США, а также афганцам, сотрудничавшим с американскими военными, возможность покинуть страну. Из Афганистана до сих пор пытаются выбраться десятки американцев и тысячи афганцев, имеющих право на получение американских виз. 

Американская делегация также желает, чтобы талибы открыли границы для доставки гуманитарной помощи, так как Афганистан столкнулся с жесточайшим экономическим кризисом. 

Двухдневная встреча стартовала вскоре после теракта в городе Кундуз на севере Афганистана — там в результате взрыва приведённой в действие смертником бомбы в шиитской мечети погибли десятки человек. Теракт породил сомнения по поводу обещаний талибов снова обеспечить безопасную обстановку в стране, которая десятилетиями страдает от насилия. 

МУЛАВИ ДОСТ МУХАММАД, глава службы безопасности «Талибана» в Кундузе: Обещаем нашим братьям-шиитам — впредь мы будем обеспечивать безопасность и такого с ними больше не произойдёт. Вся страна, в том числе мы и наши шейхи, скорбит вместе с ними. 

Теракт в пятницу стал последним из целой серии атак, ответственность за которые взяло на себя местное ответвление группировки «Исламское государство»**. Эти непримиримые противники талибов после вывода американцами войск развернули целую кампанию терактов, пытаясь таким образом дестабилизировать новые власти Афганистана. 

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / Самолет с медоборудованием и лекарствами из РФ приземлился в Индии

25.08 / Против матери отравившегося алкоголем ребенка в Петербурге возбудили дело

21.11 / Похитителя ребенка под Владимиром арестовали на два месяца

09.09 / Показатели людей с дислексией улучшила стимуляция мозга

29.01 / Кроссовер Haval Big Dog устанавливает рекорды по продажам

17.03 / Госдеп понадеялся на продуктивные консультации по Афганистану в Москве

03.07 / К старению приводит недостаток гормона стресса

27.05 / В Украине за время эпидемии COVID-19 умерло более 50 тыс. человек

26.08 / В Крыму задержали подозреваемого в педофилии работника детского лагеря

13.06 / Замглавы департамента Минобрнауки арестован судом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика