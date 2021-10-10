 

Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель рассказал о поездке с Собчак

10.10.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВодитель, который вез телеведущую Ксению Собчак из Розы Хутор в аэропорт, рассказал, что пассажиры не подгоняли его, но во время движения он выехал на встречную полосу.

«За рулем автомобиля сидел Олег Цой. Он пояснил, что взял трех пассажиров – двух девушек и одного мужчину – в Розе Хутор после мероприятия и направился в аэропорт. По словам Цоя, пассажиры его не гнали, но во время движения по Краснополянскому шоссе он выехал на встречную полосу, врезался в «Фольксваген» и отскочил в автобус МАЗ», – информирует Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что Собчак вместе с ассистенткой отказались от медицинской помощи и уехали в аэропорт на другом такси.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. 

На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».

Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. 



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