 

Боррель испугался превращения ЕС в объект глобальной политики

10.10.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕвросоюз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав, написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

«Европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», – приводит слова Борреля ТАСС.

По его оценке, в мире наметились две тенденции, которые все сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия США и их союзников, направленные на сдерживание Китая. В качестве примера Боррель привел формирование Вашингтоном, Лондоном и Канберрой оборонного пакта AUKUS, из-за которого Франция потеряла оборонный контракт с Австралией на более 50 млрд евро. Эти поставки теперь обеспечат США.

Во-вторых, «это многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для маневра и сферу влияния», продолжал Боррель. По его мнению, «такие действия довольно часто ущемляют ценности и интересы Евросоюза, как это произошло в Сирии, Ливии и Мали».

Чтобы не дать ЕС превратиться в объект глобальной политики, Боррель призывает лидеров сообщества поддержать создание собственных вооруженных сил Евросоюза и определить конкретные условия их применения. Как сказал глава внешнеполитической службы ЕС, эти силы должны не конкурировать с НАТО, а дополнять ее, при этом ЕС следует плотно координировать усилия с США, которые останутся для европейцев главным стратегическим партнером.

Как подтвердил Боррель, новый стратегический подход ЕС к глобальной политике и основные пути его реализации будут сформулированы в концепции «Стратегический компас ЕС». Внешнеполитическая служба Евросоюза представит ее в ноябре, а утверждение ожидается в марте 2022 года.

Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ЕС выполнять обязательства по «Брюссельскому» соглашению. Перед этим Британия потребовала пересмотра соглашения с ЕС по Северной Ирландии. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала ЕС заняться внутренними проблемами.

Напомним также, в четверг Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. В среду председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.



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