 

Власти Грузии отвергли диагноз врача об ухудшении состояния Саакашвили

10.10.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСостояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме, информация об ухудшении здоровья не соответствует действительности, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

«К этому времени состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное. Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространенная в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление – 120/90, пульс – 90, глюкоза – 101», – приводит ТАСС текст заявления, опубликованного на странице учреждения в соцсети Facebook.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние здоровья экс-президента Грузии ухудшилось, и ему требуется госпитализация.

Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.



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