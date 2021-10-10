Петиция о запрете в Украине концертов россиян набрала необходимое для рассмотрения число голосов

Петиция была размещена 21 сентября и по состоянию на 10 октября, за 72 дня до завершения голосования, получила поддержку 25 038 пользователей.

“Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами”, – так озаглавлено обращение.

Исключение предлагается ввести только “для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии”, в частности это писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич.

Автором петиции является украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

Теперь на петицию должен ответить глава государства Владимир Зеленский. До избрания на должность он сам был артистом.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с поддержкой оккупации Крыма украинские власти запретили въезд в страну ряду российских представителей шоу-бизнеса.

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