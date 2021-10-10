В Кремле ответили на слова Арестовича о возвращении Крыма “за пять минут”

Так он отреагировал на слова спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, что Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной, Песков заявил, что “для Кремля такого вопроса не существует”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Для деоккупации Крыма Украина инициировала Крымскую платформу.

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