Шестнадцать погибли, шестеро спаслись

Что известно о крушении самолета L-410 с парашютистами на борту.

Утром в воскресенье, 10 октября, самолет L-410 потерпел крушение близ города Мензелинск в Татарстане. На борту — два члена экипажа, два инструктора и восемнадцать парашютистов из местного аэроклуба ДОСААФ. В РФ это уже третье падение подобного самолета за текущий год. «Новая» собрала главное о трагедии.

Самолет L-410. Фото: МЧС РФ / ТАСС

Хронология событий

Первые тревожные сообщения из Мензелинска, расположенного примерно в 300 километрах к востоку от Казани, начали приходить около 9:30 часов. Двухмоторный самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь.

По данным источника «Интерфакс», самолет рухнул на землю практически сразу после взлета, при падении он врезался в стену, разломился пополам и загорелся. К месту крушения выдвинулись подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона. Им удалось быстро потушить огонь.

Вскоре из-под обломков спасателям удалось вытащить шестерых пассажиров, их отправили в больницы Набережных Челнов и Казани. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Изначально в МЧС отчитались о семерых выживших, однако позже выяснилось, что спасатели приняли за седьмого пострадавшего родственника одного из парашютистов.

Выжили те, кто находился в хвостовой части самолета, рассказал инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

«Один парашютист даже синяками обошелся, сам вышел из самолета. У нас все парашютисты во время взлета и посадки сидят в шлемах, это правило до высоты 500 м. И на посадке даже при штатной ситуации», — заметил он.

Все остальные 16 человек погибли. По данным ТАСС, среди них — оба пилота. Также среди погибших парашютистов, пишет телеграм-канал Mash, были и новички, которые получили сертификаты на прыжки с парашютом в качестве подарка.

Причины: версии

Официально причин крушения самолета L-410 пока не называют. По данным ТАСС, самолет, эксплуатировавшийся с 1987 года, мог упасть из-за перегруза: воздушное судно рассчитано на 19 человек, а на борту их было 22.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, пилоты после взлета на высоте 70 метров попросили вынужденную посадку из-за отказавшего левого двигателя. Глава республики добавил, что члены экипажа пытались увести самолет подальше от жилых домов.

Реакция

К полудню всех погибших уже извлекли из-под обломков. На место крушения вылетел Минниханов, он пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, а также объявил траур в республике. Правительство Татарстана сформировало специальную комиссию после крушения самолета.

На месте работают специалисты Следственного управления СКР на транспорте и представители Приволжской транспортной прокуратуры. Отдельно проверку проводит и военная прокуратура Казанского гарнизона. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Фото: РИА Новости

Что известно про самолет L-410

Самолет мензелинского аэроклуба эксплуатировался с 1987 года, он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем некоторое время был на хранении. Позже его передали в ДОСААФ.

Это уже третья катастрофа самолета L-410 в этом году в России. Так, в ночь на 13 сентября воздушное судно той же модели потерпело крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, на борту находились 14 человек. 19 июня то же самое произошло под деревней Журавлево Кемеровской области.

Let L 410 «Turbolet», который в РФ еще называют «Чебурашкой» — двухмоторное воздушное судно, предназначенное для местных воздушных линий. Как отмечает «Интерфакс», «Чебурашку» разработало конструкторское бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice в 1966-1967 годах. Самолет рассчитан на 19 человек.

Александра Новикова

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