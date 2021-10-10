Пять правил королевского стиля: как носить украшения, чтобы создать идеальный образ

Стили ношения драгоценностей у всех королевских особ разные, но все они подчинены единым правилам. Украшения королевских дам подчеркивают хороший вкус, помогают создавать безупречные образы и всегда соответствуют мировым стандартам. Джеймс Харрис, эксперт по ювелирным изделиям, внимательно изучил внешний вид монарших особ и раскрыл пять правил королевского стиля.

Бриллианты и жемчуг — это идеальная пара для официальных мероприятий

Это главные королевские драгоценности. И сама Елизавета II, и герцогиня Кейт уже много лет совмещают их. Члены королевской семьи особенно любят носить это сочетание украшений в официальных случаях. Каждая делает это по-своему.

Королева предпочитает многорядные жемчужные ожерелья, которые она комбинирует с эффектными бриллиантовыми брошками. Даже если ваши официальные мероприятия по масштабу отличаются от королевских, сочетайте бриллианты и жемчуг. Вы покажете свое чувство стиля.

Если вы уже в центре внимания, позвольте себе блистать

Будь то день рождения, свадьба или другое мероприятие, если все взгляды прикованы к вам, то лучше украсить себя чем-то особенным. Королева — прекрасный пример тому. Она всегда действует по принципу «больше, значит, лучше», когда выполняет свои королевские обязанности. Тогда все взгляды обращены на нее.

В особых случаях она часто выходит в свет в великолепных бриллиантах и любит носить диадему, серьги, колье и брошь одновременно. Эта тенденция прижилась даже у других королевских дам, таких как принцесса Диана, герцогиня Кейт и герцогиня Камилла. Надо сказать, что они всегда прекрасно смотрелись, если использовали такой стиль.

Не бойтесь ярких цветов

Молодые герцогини Кейт и Меган не стесняются надевать одежду ярких цветов и дополнять наряд соответствующими аксессуарами. Грамотно подобранные цветные акценты украсят ваш наряд и сделают его более интересным. Такой выбор подчеркнет ваш стиль и сделает образ гармоничным.

Герцогиня Меган любит носить цветные украшения, чтобы дополнить простой наряд или разбавить нейтральные оттенки. Кейт любит много цветов. Она часто подбирает яркие украшения подходящего цвета к своему наряду. Но на это нужно решиться. Если вы хотите добавить немного цвета в свою коллекцию украшений, попробуйте цепочку или кольцо с драгоценным камнем. Рубины или изумруды — это идеальный выбор.

Золото создает утонченный и непринужденный образ

Многие из нас предпочитают хранить свои ценные украшения для особых случаев, чтобы не потерять и не повредить их. Кроме того, большие серьги с бриллиантами или цепочки с драгоценными камнями могут быть неуместными в повседневной жизни. Это так, но и откладывать их слишком далеко не стоит. Иногда позволяйте себе блистать.

Берите пример с Кейт или Меган. Сдержанные филигранные аксессуары из золота — это идеальные спутники в повседневной жизни. Такие украшения можно подобрать на любой случай. Золотые браслеты, скромные колечки, классические серьги или цепочки с небольшими подвесками идеально подходят для выхода в свет на каждый день.

Лучше меньше, да лучше

Если ваш стиль более сдержанный или минималистский, вы можете обратиться к Кейт Миддлтон или принцессе Евгении за вдохновением. Для этих двух женщин меньше означает больше, даже когда на них смотрит весь мир. Обе выбрали относительно скромные и нежные украшения в день свадьбы. При этом они смотрелись восхитительно.

Не столь важно, решите вы надеть эффектную цепочку с небольшими бриллиантовыми серьгами или простую цепочку с парочкой филигранных колец, все это будет уместно. Для молодых королевских особ минималистские украшения — это тенденция, которая будет актуальной еще очень долго.