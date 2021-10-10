В Китае начали продавать специальные устройства, чтобы разогнать танцующих бабушек и это работает

Торговые марки, занимающиеся разработкой электроники, предложили решение проблемы, которая волнует многих китайцев. А именно – что делать с танцующими бабушками, которые раздражают многих местных жителей.

Для этого производители предложили использовать пульты ДУ, которые могут втайне отключать музыкальные колонки. К слову, пожилые китаянки используют их с целью активного времяпрепровождения в парках, на улицах городов.

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Массовый сквэр-дэнс за последние несколько десятилетий стали невероятно популярными среди женщин преклонного возраста.

Танцы – возможность, заниматься умеренными физическими нагрузками и общаться друг с другом.

Но проблема заключается в том, что свободных мест для подобного времяпрепровождения просто не хватает, поэтому женщины занимают многие свободные площадки, будь то улица города или районные парки.

Это очень раздражает местных жителей. Часто люди выходят из себя. Так, восемь лет назад разозлившийся мужчина вылил на пенсионерок нечистоты, другой парень в 2016 году решил проблему уничтожением колонки посредством пневматического оружия.

Новинка, предлагаемая на китайском рынке, представляет собой ИК пульт, который может отключить колонку на расстоянии. Устройства реализуются на местном рынке по $15-35 за одну позицию, и пользуются высоким спросом у покупателей.