США сняли санкции с ряда россиян ради визита Нуланд в Россию

Из санкционного списка США была исключена часть россиян в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, знает ли Захарова, что США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках, представитель МИД дала утвердительный ответ. При этом она не уточнила, с кого именно США сняли ограничения.

Ранее стало известно, что Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.