 

Собчак опровергла обвинение в игнорировании сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины

10.10.2021, 22:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТелеведущая Ксения Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины, но она хочет связаться с ней.

«У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «Kub Mash» опубликовал видео, на котором подруга погибшей женщины в ДТП в Сочи рассказывает, что лично обратилась к Ксении Собчак за оказанием помощи дочери погибшей женщины, но не получила ответа телеведущей.

Подруга погибшей Екатерины Тарасовой рассказала, что у женщины остались шестилетняя дочка и мама-пенсионерка. Дочку Екатерины готовы забрать друзья, так как отец с ребенком не общается.

Ранее Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. 

На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».

Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.



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