 

В Оренбургской области РФ власти предложили жителям поменять алкоголь на еду

10.10.2021, 22:54, Новости дня
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“Власти региона для максимального исключения случаев потребления опасных жидкостей приняли решение о запуске социального проекта. Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы”, – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стоимость такого набора “превышает стоимость алкоголя в несколько раз”.

По данным властей, на 19.00 в области зарегистрированы уже 34 смерти и 24 госпитализированных после употребления суррогатного алкоголя. Семь пострадавших – в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего зафиксировано семь очагов отравления.

Контекст:

Ранее сегодня было известно о 32 жертвах приема алкоголя в Оренбургской области. Жидкость покупалась в Орске. По информации правоохранителей, нелегальное производство и сбыт “опасной спиртосодержащей продукции” организовал 29-летний житель города. В Орске на территории торгово-закупочной базы нашли 11 бочек объемом 200 литров с суррогатным алкоголем.

По данным регионального правительства, в организме пострадавших и умерших нашли метанол, в некоторых случаях его концентрация превышала смертельную дозу в три – пять раз.

В рамках расследования задержали 10 человек, шесть из них уже арестованы, писал “Интерфакс”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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