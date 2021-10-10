 

Состояние Саакашвили ухудшилось. Его врач рассказал о редком заболевании крови у политика

10.10.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам врача, Саакашвили отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду.

По информации Кипшидзе, у третьего президента Грузии редкое заболевание крови – талассемия, при котором категорически запрещено голодание. О его диагнозе врач сообщил с согласия Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / На НПЗ в Иране вспыхнул пожар

15.09 / Главу МИД ФРГ раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым

31.07 / Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине

12.08 / Стали известны наставники шоу «Голос 60+»

02.10 / Метеоролог – управление погодой — великий инструмент власти

13.06 / В Украину вернулись уже пять пациентов, которые находились на лечении в Беларуси – Кулеба

09.07 / На МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном»

17.02 / ДНР предложила провести международную конференцию по Минским соглашениям

07.05 / Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет готова к осени

22.02 / Фаучи о 500 тыс. погибших от COVID-19 в США — «ничего подобного не было уже более сотни лет»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика