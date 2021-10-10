«Слушай, там по голове уже все получили»

СБУ намерено исследовать роль Порошенко в деле о госизмене и финансировании терроризма, которое открыто в отношении Медведчука. Опять прослушки с участием российских топ-чиновников.

Виктор Медведчук во время рассмотрения ходатайства о продлении ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. Фото: РИА Новости

Сидящий с мая под домашним арестом Виктор Медведчук, депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кум Путина, на днях получил новое уведомление о подозрении. Это официальный термин, который означает — у правоохранительных органов достаточно оснований, чтобы считать указанного гражданина причастным к совершению преступлений. Служба Безопасности Украины и Офис Генпрокурора нашли в действиях политика Медведчука государственную измену в интересах Российской Федерации и содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

« … Значит, смотри: я встречался с нашим главным… По этому самому, по углю, ну, как бы все нормально воспринято. Он говорит, сейчас будет новое правительство, я хочу поубирать всех остальных, которые палки в колеса ставят. Вот этот блок энергетический поменяем. И мы все порешаем. Говорит, документы можете готовить, подписывать, то есть, все идет тут по плану», — господин с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, докладывает обстановку в Киеве господину с голосом, похожим на голос Дмитрия Козака, в то время вице-премьера правительства РФ. Тот интересуется: «Так, а что делать с предложением этим «Укринтерэнерго»? Голос Медведчука: «Ну, это все чепуха, слушай, там по голове уже все получили. Продан выполняет поручение премьера, понимаешь?»

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Фото: Евгений Одиноков / POOL / ТАСС

Для тех, кто не вполне понимает «шифрованные» детали аудиозаписей, попавших в распоряжение СБУ и выложенных в открытый доступ на официальном сайте. Время и контекст разговора — поздняя осень 2014-го, на Донбассе идет война, Медведчук вот-вот получит статус переговорщика от Украины по обмену пленными. «Главный» — президент Петр Порошенко, Продан — министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, отправленный в отставку 2 декабря, премьер — Арсений Яценюк. Конфликт последнего с президентом Порошенко только зарождается.

В этот же период ГПУ начинает следствие по факту закупок угля из Южноафриканской республики, и вскоре за злоупотребления задерживают генерального директора госпредприятия «Укринтерэнерго», а один из руководителей сепаратистов тут же объявляет, что «республика» готова продавать уголь Украине. Да и РФ не откажется помочь…

Следующий аудиодиалог. Голос, похожий на голос Медведчука, и голос, похожий на голос Суркова (в то время помощник президента РФ. — Ред.). Общаются как старинные приятели, без экивоков. «Кузяра ездил, встречался, ты че?!» — «Не, ну, Кузяра там вроде, он вообще всю схему подготовил, давно уже». (Бизнесмен Сергей Кузяра, одна из наиболее одиозных личностей в украинском углепроме, был арестован в сентябре нынешнего года по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий в 2014-2015 годах. Видимо, сейчас он активно дает показания, не желая отдуваться в одиночку). Даром что в диалоге с послом Зурабовым Медведчук называл Кузяру «нашим другом».

Среди деловых телефонных собеседников «голоса Виктора Медведчука» присутствуют так называемые профильные министры «ДНР» и «ЛНР» и казачий атаман Дремов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко. Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

О судьбе пленных никто не вспоминает, конечно — есть куда более интересная тема, есть схема.

Следствие располагает и показаниями свидетелей, пока зашифрованных под характеристиками вроде «экс-топ чиновник правительства», «экс-высокопоставленный сотрудник Минэнерго», «экс-руководитель госпредприятия». Из показаний следует: после прекращения поставок топлива из ЮАР и на фоне блокирования поставок со стороны РФ в стране начались веерные отключения, экономика оказалась на грани выживания. Украину вынуждали к покупкам угля с неподконтрольной части Донбасса. По версии следствия, «при посредничестве Медведчука произошел сговор с высокопоставленными лицами Украины, которые, используя возможности Нацбанка и правоохранительные органы, создали искусственные преграды».

Как считают в Службе безопасности Украины, бизнесмен Кузяра как доверенное лицо «кума Путина» взял на себя труд открыть в Киеве, в государственном «Укрэксимбанке» счета двум шахтам с неподконтрольных территорий.

Оттуда и качали деньги — более 290 млн гривен ушло на поддержку пророссийских террористов на Донбассе…

Именно интерес к этой мутной истории журналистов программы «Схемы» во время недавнего интервью с главой банка спровоцировал беспрецедентный скандал и нападение на расследователей с попыткой уничтожить запись. Но кассету удалось восстановить и следствие получило в качестве бонуса еще один аргумент.

Комментарий председателя СБУ Ивана Баканова на совместном с Генпрокурорм брифинге свидетельствует: Виктор Медведчук вряд ли отделается легким испугом. И не только он. «… Мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений, и т.п.) впоследствии были реализованы», — сказал глава Службы. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что просит у суда для фигуранта дела либо содержание под стражей, либо залог в млрд гривен.

И еще важный момент. СБУ проверит причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-руководительницу Национального банка Украины Валерию Гонтареву на причастность к делу о государственной измене и финансировании терроризма. Оппозиция — и «ОПЗЖ», и «Европейская солидарность» — уже назвали происходящее попыткой Зеленского расправиться с политическими соперниками.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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