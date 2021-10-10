 

Мнение: Памятник Меркель

10.10.2021, 22:08, Разное
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В Германии открыли прижизненный памятник Меркель. Как в лучших автократиях.

Источник: Colonel Cassad



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