 

Врач рассказал об ухудшении состояния Саакашвили

10.10.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСостояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, он голодает с 1 октября, ему нужна госпитализация, сообщил личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе в беседе с грузинским телеканалом «Мтавари архи».

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его (Саакашвили) навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Саакашвили, объявивший голодовку после ареста в Тбилиси, принимает пищу.

Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.



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