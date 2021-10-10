Протестующие разожгли дымовые шашки у резиденции Зеленского под Киевом

Недовольные действующей властью на Украине в воскресенье устроили акцию протеста у резиденции президента Владимира Зеленского под Киевом с использованием файеров и дымовых шашек.

Недовольные политикой действующей власти на Украине в воскресенье провели в Киеве автопробег, участники которого проехали колонной к резиденции Зеленского, где устроили митинг. Собравшиеся высказывались в микрофон против действий власти, в том числе Зеленского, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Полиция, охраняющая резиденцию президента Украины, не препятствовала митингующим. В конце акции протестующие спели национальный гимн и разошлись, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале после подписания указа о применении санкций против украинских телеканалов и граждан Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД по этому поводу заявил: «Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко».