 

Протестующие разожгли дымовые шашки у резиденции Зеленского под Киевом

10.10.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНедовольные действующей властью на Украине в воскресенье устроили акцию протеста у резиденции президента Владимира Зеленского под Киевом с использованием файеров и дымовых шашек.

Недовольные политикой действующей власти на Украине в воскресенье провели в Киеве автопробег, участники которого проехали колонной к резиденции Зеленского, где устроили митинг. Собравшиеся высказывались в микрофон против действий власти, в том числе Зеленского, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Полиция, охраняющая резиденцию президента Украины, не препятствовала митингующим. В конце акции протестующие спели национальный гимн и разошлись, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале после подписания указа о применении санкций против украинских телеканалов и граждан Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД по этому поводу заявил: «Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко».



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