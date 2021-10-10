Снайпер террористов застрелил сирийского военного в провинции Идлиб

Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела террористов, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, погиб военнослужащий сирийской армии», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Кроме того, ранение получил мирный житель, который попал под минометный удар из района населенного пункта Дуайр-эль-Акрад по правительственным силам в районе населенного пункта Сафсафа.

Напомним, во вторник сирийский военнослужащий пострадал от минометного обстрела боевиками позиций правительственных войск в провинции Идлиб. В прошлую субботу террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии.

В прошлый четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на состоявшихся накануне переговорах в Сочи обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. В Кремле подтвердили, что «тема действительно обсуждалась». «Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В прошлый понедельник система ПВО авиабазы Хмеймим сбила беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации. Днем ранее боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории в Сирии. 20 сентября четверо сирийских военных пострадали в результате артудара со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо.