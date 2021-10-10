 

Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов – Bild

10.10.2021, 22:01, Новости дня
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По данным издания, власти Германии считают, что Лукашенко пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей для снятия санкций с Беларуси.

Согласно информации Bild, немецкие власти сейчас расследуют дело против Лукашенко как высокопоставленного контрабандиста.

Издание подчеркивает, что только в четверг, 7 октября, в стране задержали 58 мигрантов. Всего с августа почти 4 тыс. беженцев прибыли в Германию через Беларусь, а только за первую неделю октября их было 1183.

Мигранты прибывают из Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября 2021 года – из Дамаска (Сирия) с белорусскими студенческими визами.

По данным СМИ, по прибытии в Минск местные пограничники отвозят людей в основном к польской границе – в места, где нет патрулей польских пограничников. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию. Мигранты платят белорусским властям за пособничество в нелегальном пересечении границы около €4 тыс., отмечают журналисты.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что до конца 2021 года на границе с Беларусью возведут забор с колючей проволокой длиной 100 км.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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