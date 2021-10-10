 

“Версии две”. В МВД подтвердили наличие метадона в крови умершего нардепа Полякова

10.10.2021, 22:00, Новости дня
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“Еще не пришли ни к каким выводам [о причине смерти], расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон”, – сказал он.

Спикер МВД отметил, что будут проводиться “глубокие” исследования, чтобы выяснить, “какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего”.

“Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть”, – объяснил Шевченко.

Информацию о наличии в организме Полякова алкоголя и метадона озвучила 9 октября нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

По данным правоохранителей, перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву, поскольку поссорился с сожительницей, нардепом из группы “За майбутнє” Анной Скороход.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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