 

Президент Чехии может пробыть в больнице несколько недель – СМИ

10.10.2021, 22:00, Новости дня
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Источники портала сообщили, что госпитализация Земана может продлиться до трех недель. 

Чешский невролог Мартин Ян Странски заявил каналу CNN Prima News, что Земан сейчас находится в состоянии, в котором он больше не сможет вернуться на пост президента. По его мнению, в дальнейшем ситуации, в результате которых чешский президент будет госпитализирован, будут происходить все чаще и чаще.

Контекст:

10 октября Земан второй раз за месяц попал в больницу. Его лечащий врач заявил, что причина госпитализации – осложнения хронического заболевания, однако, какого именно, он не уточнил.

Издание Denik N писало, что возможная причина – проблемы с печенью из-за попадания жидкости в брюшную полость. По словам журналистов, по этой же причине Земан провел неделю в больнице в сентябре.

Также известно, что Земан долгое время лечился от стопной невропатии, из-за которой ходит с тростью, и диабета. В прошлом году во время падения он сломал руку. Его выписали из больницы в конце августа прошлого года после успешной операции на руке.

В апреле этого года стало известно, что из-за проблем с ногами Земан вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.

Земан стал президентом Чехии в 2013 году. В 2018-м его избрали на второй срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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