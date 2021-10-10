 

Две женщины погибли в лобовом столкновении Mercedes и Volkswagen под Сочи

10.10.2021, 21:52, Разное
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В ДТП также пострадали Ксения Собчак и ее ассистентка.

Две женщины погибли в результате лобового столкновения Mercedes и Volkswagen под Сочи. В одном из автомобилей оказалась журналистка Ксения Собчак, она рассказала подробности о ДТП в своем телеграм-канале.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. […] Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже», — написала она.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что авария произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Во время обгона автомобиль Mercedes S500, в котором была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Девушка-водитель Volkswagen погибла на месте, еще одна скончалась в больнице. Третий пассажир пострадал и находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии на трассе «Адлер — Альпика Сервис» уже возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статьи 264 УК).

Источник: Новая газета



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