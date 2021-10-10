Мнение: Логичное поведение
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1. Заявляем о переходе на зеленую энергетику и доминанте экологии.
2. Заявляем о необходимости сокращения числа АЭС в Европе.
3. Работаем над снижением газовой зависимости от России.
4. Закупаем СПГ у США.
5. Тормозим запуск трубопроводов из России в Европу.
6. Строим трубопроводы для получения газа в обход России.
7. Полуаем энергетическим кризис и цены выше 1000 долларов за 1000 кубометров газа.
8. Жалуемся, что во всем виновата Россия и что надо заморозить "СП-2" и наложить санкции на Россию.
Л-Логика.
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Источник: Colonel Cassad
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