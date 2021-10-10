Лавров предложил использовать влияние США для переговоров Приштины и Белграда

США должны использовать свое влияние на Приштину, чтобы обеспечить переговорный процесс с Белградом, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Мы исходим из того, что и наши американские партнеры будут использовать сове влияние – а оно у них очень и очень существенное – на Приштину для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договоренности, которые будут вписываться в резолюцию 1244 и устраивать наших сербских друзей», – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье вечером в Белграде проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Российский министр посещает Сербию 10-11 октября. В понедельник он примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

Напомним, Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро.

Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.