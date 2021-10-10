Политика: Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

Самый молодой политик Европы – австрийский канцлер Себастьян Курц вновь подал в отставку. На этот раз из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Кто может стоять за скандалом против австрийского «друга Путина» и как его уход скажется на отношениях Москвы и Вены?

В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. На свое место он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). Позже Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.

Курц заверил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции – ложные, однако партнер по правительственной коалиции из партии «Зеленые» настроился против него. «Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу», – приводит ТАСС заявление Курца.

Ранее лидер австрийских «Зеленых» и вице-канцлер Австрии Вернер Колгер заявил, что его партия сомневается в способности Курца исполнять обязанности канцлера на фоне расследований прокуратуры в его отношении.

В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца по делу о коррупции. В частности, обыски прошли в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в министерстве финансов.

Следователи исходят из того, что в период с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Как ранее сообщала газета Presse, речь идет о подозрении в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии.

Правительство канцлера Курца традиционно выступало за налаживание отношений с Россией, за что в либеральной западной прессе заслужило титула «друзей Путина».

«Видимо, Курц не мог полностью опровергнуть свою причастность к коррупционному скандалу,

всколыхнувшему австрийскую политическую жизнь, и был вынужден уйти», – считает германский политолог Александр Рар. «Другое дело, что непонятно, как эта информация стала достоянием СМИ и почему все это открылось именно сейчас», – добавил он. В этой связи Рар напомнил историю политического кризиса в Австрии 2019 года, получившего негласное название «Ибица-гейт».

Напомним, что в мае 2019 года германские СМИ опубликовали скандальную видеозапись, главным героем которой стал лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе. Из нее следовало, что в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус (глава фракции АПС в парламенте) встретились на Ибице с некоей «племянницей российского олигарха», обещавшей российскую финансовую помощь австрийским политикам взамен на заключение госконтрактов с венским правительством.

Кризис, который разразился благодаря утечкам в «соседскую» немецкую прессу, привел к тому, что Штрахе ушел со всех постов, а Курц разорвал коалиционное соглашение, ушел в отставку, в результате чего в стране наступил правительственный коллапс. Но на следующих парламентских выборах 2019 года Курцу удалось вернуть себе пост канцлера.

«Тогда чиновникам тоже пришлось покинуть свои посты, хотя выяснилось, что все это было фейком и откровенной провокацией, – отметил Рар. – Нынешнее расследование о коррупции пахнет тем же. Но, видимо, Курц понял, что не может остановить этот скандал и решил красиво уйти. При этом вряд ли так закончится его политическая карьера. Уверен, что в скором времени мы о нем услышим».

Эксперт указал на возможную заинтересованность в смещении Курца у зарубежных сил. «Вероятно, он наступил на мозоль каким-то очень мощным силам, необязательно австрийским. Сомневаюсь в том, что австрийская разведка работает против него. Наверняка там скрыто что-то более серьезное», – предположил политолог.

«А что касается отношений с Россией, то Курц был одним из европейских политиков, который всегда выступал за диалог с Москвой и был верным защитником «Северного потока – 2», – отметил Рар. – Но если его партия останется у власти, то Австрия наверняка продолжит прагматичный курс, поскольку все партии, кроме «Зеленых», традиционно рассматривают Москву как важного партнера. Так было и во время холодной войны, когда Австрия была неким мостом между Востоком и Западом».

Схожей точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Курц действительно относился к числу политиков, достаточно явно заявлявших о необходимости пересмотра европейской политики в отношении Москвы. Но проблема в том, что у Австрии достаточно ограниченные возможности в рамках ЕС, – объясняет эксперт. – Поэтому несмотря на явный позитивный настрой Курца, он мало что мог изменить».

При этом, по словам Лукьянова, в Австрии традиционно нацелены на сохранение конструктивного диалога с Россией «независимо от фамилии канцлера». «Так что не стоит ожидать революций и поворотов австрийской политики в отношении России», – уверен он.

Причины его ухода с должности эксперт объясняет сложившейся в европейских странах нетерпимостью к коррупционным скандалам. «В Европе традиционно очень болезненно воспринимают разоблачения политиков, связанные с попыткой манипуляции СМИ и общественным мнением, а уж тем более, если там замешаны какие-то коррупционные схемы», – сказал он.

В то же время, по мнению Лукьянова, этот скандал вряд ли серьезно подорвет карьеру молодого политика. «Он уже продемонстрировал удивительные политические таланты. Многие его ценят как достойного партийного и государственного деятеля. Однако многое будет зависеть от результатов расследования», – признает он.

Собеседник также провел параллель с «русским скандалом» 2019 года, отметив, что «тогда имела место искусственно подстроенная провокация с целью дискредитировать Австрийскую партию свободы и вышибить ее из правительства», что и удалось сделать. «Но в деле Курца история судя по всему более прозаичная», – полагает он.

«Австрийская политика всегда отличалась особой изнанкой и подоплекой. Я бы не стал полностью исключать возможное желание Курца продвинуть собственное видение изменений в партии и в стране с помощью манипуляций в СМИ. Другое дело, что это выяснилось только сейчас, – отметил он. – Видимо, кто-то из его недоброжелателей хорошо поработал».

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, причиной ухода Курца с поста канцлера стало нежелание мешать расследованию, а также намерение перегруппировать силы». По его убеждению, это в большей степени тактическое решение перед новым возвращением на политическую арену.

В то же время для России, по его словам, это не самая приятная новость, «поскольку Курц по целому ряду вопросов в Евросоюзе выступал как диссидент». Но политолог призвал не переоценивать значение австрийского канцлера для России. «Несмотря на риторику, Австрия все равно всегда следовала в фарватере общеевропейской политической линии, в том числе и в вопросах экономических санкций против России», – подчеркнул эксперт.

«Возможно, в этом деле не обошлось без давления зарубежных сил, как это было во время нашумевшего инцидента 2019 года», – указал Кортунов.

«Тогда вбросы в СМИ приписывали разведслужбам Германии. Возможно, полностью исключать такой вариант в истории с расследованием против Курца тоже не стоит, – полагает он. – Канцлер был весьма неудобной и эпатажной фигурой для большого числа политиков как внутри страны, так и в ЕС. Кроме того, против него могла выступить достаточно широкая коалиция оппонентов».

По мнению Кортунова, едва ли возможно предсказать в полной мере последствия этого события для России. «Мы не знаем, чем закончится нынешний кризис в Вене. Более того, нам неизвестно, насколько этот скандал повлияет на состав правительства и изменение правящей коалиции. Нельзя исключать никаких вариантов вплоть до досрочных выборов», – констатировал он.

В свою очередь научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови считает, что позиция Австрии в отношении РФ и, в частности, проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца. «Займет ли Шалленберг теперь должность исполняющего обязанности канцлера или нет, это никак не повлияет на внешнюю политику Австрии. В рамках Австрийской народной партии (АНП) немногое меняется, Себастьян Курц все еще остается во главе», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

Если же автрийское правительство распадется, будут объявлены досрочные выборы, если сформируют экспертное правительство, то серьезных политических решений они принимать не будут, спрогнозировал политолог.

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